Смоляне смогут стать «продюсерами впечатлений» и принять участие во Всероссийском конкурсе. Фото: туристско-информационный центр Смоленской области.

Организатором конкурса выступает Агенство стратегических инициатив (АСИ), победители получат возможность пройти обучение у экспертов федерального уровня, создать современный маршрут в регионе. На первом этапе Смоленская область представит тур к истоку Днепра, принять участие могут туроператоры, гиды и люди, хорошо знающие область, менталитет и традиции. В маршрут будут включены истории, локации, интересные объекты региона. Авторами идей станут «продюсеры впечатлений» – предприниматели, которые могут предсказать запросы целевой аудитории и профессионально включить активности и локации в турмаршрут.

Целью конкурса является развитие внутреннего туризма в России. Работа будет проходить на специально разработанной интернет-платформе. На последнем этапе проекта комиссия определит 30 маршрутов-победителей, некоторым из них будет присвоен статус «Брендовый маршрут Всероссийского проекта». Записаться на участие можно по номеру +7-910-766-04-23 до 22 июля.

Ранее "КП" писала, что социальное партнёрство в Смоленской области назвали одним из лучших в стране.