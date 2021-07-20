Голынковский подростковый клуб капитально ремонтируют. Фото: Андрей Смирнов.

Клуб «Юность» - главное досуговое учреждение поселка Голынки: дети занимаются музыкой, тхэквондо, а взрослые посещают спортивный зал. Учреждение ежедневно принимает порядка 100 человек.

«Раньше здесь был детсад, в 1989 году открыли подростковый клуб. Поселок значительный, проживает около 3,5 тысяч жителей. Для детей – это единственное досуговое учреждение в поселке, больше 20 ребят занимается в музыкальной школе и порядка 60-70 ходят на секцию единоборств. Зданию требовался капитальный ремонт и кровли, и электрики, окон и дверей», - рассказала начальник отдела культуры Руднянского района Валентина Виноградова.

Голынковский подростковый клуб капитально ремонтируют. Фото: Андрей Смирнов.

За помощью в ремонте еще в прошлом году обратились к депутату Госдумы фракции «Единой России» Сергею Неверову. По его инициативе на капремонт учреждения выделили федеральные средства, более 8 млн рублей.

Ремонт в «Юности» начался в мае, закончить планируют к сентябрю. В клубе уже заменена кровля, проводка - она вызывала особое беспокойство у руководства – ведется ремонт внутри.

«Сделаны почти все черновые работы, часть чистовых. Здание очень сложное, очень старое, но мы идем согласно графику. Возможно, удастся закончить раньше», - поделился заместитель руководителя подрядной организации Александр Алферов.

Классы фортепиано, гармони, сольфеджио уже наполовину готовы. Современные яркие цвета – выбор руководства клуба. «И мне, и другим родителям хочется, чтобы детки ходили в классы уютные, чистые, светлые, с хорошим ремонтом», - рассказала мама одного из учеников Евгения Заровская.

Уже к началу учебного года и дети, и их родители смогут оценить обновленный досуговой центр «Юность».