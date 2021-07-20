50 млн рублей выделили на реализацию общественно-значимых проектов в сельских поселениях Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Новая площадка для мини-футбола, баскетбола, воркаута и волейбола была установлена в деревне Кощино, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Аналогичные спортивные объекты уже появились в Стабенском, Козинском, Дивасовском и Корохоткинском сельских поселениях.

Губернатор Смоленской области отметил, что системная работа по программе приносит положительные результаты, планируется реализовать ещё порядка 70 общественно-значимых проектов. Для этих целей Минсельхоз выделил дополнительное финансирование в размере около 50 млн рублей. Это позволит удовлетворить больше заявок муниципалитетов, построить спортивные объекты, детские площадки, провести ремонт социальных учреждений.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область получит 2,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Средства будут выделены из регионального и федерального бюджетов.