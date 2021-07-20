Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в первом полугодии 2021 года. Фото: пресс-служба МЖД.

С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев с людьми в зоне движения поездов выросло с 6 до 8. Если в прошлом году происшествий с детьми не было, то в этом году пострадал один подросток.

Основной причиной несчастных случаев является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу, проехать снаружи поезда.

Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В частности, рассказывают об опасности «зацепинга» и «руферства». Совместно с представителями транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Если вы стали свидетелем нарушения, не оставайтесь безучастными.

В период наступивших летних каникул обращаем внимание родителей на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра.