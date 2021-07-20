Житель Вязьмы убил собутыльника, заступаясь за супругу. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Тело 30-летнего мужчины нашли в одной из квартир жилого дома в Вязьме. Он скончался от ножевого ранения в живот. По информации СУ СК России по Смоленской области, в совершении преступления подозревается хозяин квартиры.

Обвиняемый в нетрезвом состоянии вернулся домой вместе со знакомым, где они продолжили выпивать. Женщина возмутилась поведением мужчин, в результате гость проявил агрессию и ударил её. Хозяин квартиры заступился за супругу и нанёс знакомому удар ножом в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд, свою вину он признал частично.

Ранее жителя Смоленска задержали при попытке доставить 17 сотовых телефонов в исправительную колонию. Мужчина пытался перебросить телефоны через забор, но был задержан сотрудниками учреждения.