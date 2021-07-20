«Избежать масштабных отключений»: Смоленская «Квадра» заменила 1,5 км изношенных трубопроводов

Смоленский филиал «Квадры» завершает масштабную замену изношенных трубопроводов на проспекте Гагарина, улицах Ново-Киевской и Нормандии-Неман. На этих трех участках в совокупности энергетики уложили 1,5 км труб, что составляет треть годовой ремонтной кампании на сетях филиала. Стоимость работ составила 70 млн рублей. - В настоящий момент два участка из трех готовы к подаче теплоносителя, - пояснил главный инженер Смоленского филиала «Квадры» Алексей Монс. - Еще на одном остается смонтировать около 50 метров труб. Работы ведутся без выходных, задействованы все производственные ресурсы. Горячее водоснабжение части домов мы восстановим в заявленные сроки, а к 26 июля подключим оставшиеся объекты. Всего же в ходе летней ремонтной кампании-2021 специалисты Смоленской «Квадры» заменят в городе 4,7 км теплосетей. Помимо этого, проведут ремонт оборудования ТЭЦ-2 и котельного цеха. Сообщается, что на подготовку к предстоящему отопительному сезону энергетики направят почти 460 млн рублей. Напомним, только за последние пять лет «Квадра» заменила в Смоленске 34 км изношенных магистральных трубопроводов. И это, в свою очередь, позволяет городу проходить отопительные сезоны без масштабных отключений тепла.