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Общество21 июля 2021 8:35

Смоленские дорожники повторно укладывают демонтированную при благоустройстве брусчатку

Материал используется для реконструкции некрупных объектов
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские дорожники повторно укладывают демонтированную при благоустройстве брусчатку. Фото: smoladmin.ru.

Смоленские дорожники повторно укладывают демонтированную при благоустройстве брусчатку. Фото: smoladmin.ru.

Брусчатку, демонтированную при реконструкции городских скверов и парков, повторно используют при благоустройстве городских пространств, рассказали пресс-службе мэрии со ссылкой на МБУ «Зеленстрой».

С целью экономии бюджетных средств демонтированная брусчатка и гранитные плиты сортируются, укладываются на поддоны и затем хранятся на технической площадке Зеленстроя для повторного использования.

«Для благоустройства маленьких объектов которые вряд ли когда-то попадут под масштабную реконструкцию - мы используем эти материалы, если где-то пригодится гранит, его мы тоже обязательно задействуем», - отмечает заместитель директора Зеленстроя Марина Савенкова.

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