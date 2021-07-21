Под Смоленском обезвредили противотанковые мины. Фото: «Пожарно-спасательный центр».

20 июля на улице Ливневая в городе Ярцево были обнаружены 2 противотанковые мины. Еще одна минометная мина оказалась в деревне Петрово Ярцевского района.

Об опасных находках местные жители сообщили специалистам аварийно-спасательной службы, которые впоследствии изъяли и уничтожили предметы времён ВОВ. Об этом рассказали в пресс-службе Пожарно-спасательного центра.

В Смоленской области снова объявлен повышенный уровень погодной опасности. Жителям региона следует быть крайне осторожными.