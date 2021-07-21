Под Смоленском полностью сгорел жилой дом. Фото: ГУ МЧС России по региону.

Ночью с 20 на 21 июля жительница одного из домов в деревне Кошевичи Руднянского района проснулась от странного треска в одной из комнат. Поняв, что горит стена, где расположен электросчетчик, женщина испугалась и выбежала из дома, попутно вызывая пожарных.

На помощь прибыли огнеборцы отдельного поста 38 ПСЧ и ее личный состав. К тому времени пламя уже полностью охватило дом, рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

«Несколько часов длилась борьба пожарных с огнём, и, вскоре, пожар был потушен. Никто не пострадал. В результате случившегося, строение было полностью уничтожено огнем», - добавили в ведомстве.

Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных - аварийный режим работы электросети.

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