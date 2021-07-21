Смолянка отсудила у стройфирмы компенсацию за смерть мужа

Смолянка добилась компенсации за погибшего на стройке мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Вяземского района обратилась в суд с иском к ООО «Спецстройкран», чтобы получить денежную компенсацию за смерть мужа. Член семьи вязьмички погиб на стройке при выполнении трудовых обязанностей.

Женщина осталась без мужа и с малолетним ребёнком. Вяземский районный суд удовлетворил иск смолянки, с решением суда первой инстанции согласилась также и судебная коллегия по гражданским делам Смоленского облсуда.

Трудовые отношения между погибшим и работодателем были подтверждены, однако не были оформлены в установленном законом порядке. Несмотря на это, суд признал несчастный случай на производстве страховым, возложив на ответчика обязанность по составлению акта о несчастном случае и выплате денежной компенсации семье погибшего работника.

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