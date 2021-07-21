Жители дома на улице Рыленкова в Смоленске вызвали МЧС из-за запаха гари. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вчера вечером на центральный пункт связи пожарной охраны поступило сообщение от жильцов дома на ул. Рыленкова в Смоленске о запахе гари. Прибывшие к месту вызова огнеборцы обнаружили, что источником едкого запаха был магазин на первом этаже.

«Внутри помещения, в подсобке, тлели отделка потолка и частично отделка стены. Огнеборцы пролили тлеющие пластиковые и гипсокартонные конструкции, не допустив их возгорания», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате случившегося уничтожен потолок, значительно повреждены стены, от высоких температур оплавились пластиковые предметы. Одна из основных версий причин возгорания электротехническая.

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