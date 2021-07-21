6 человек предстанут перед судом в Смоленске за проведение азартных игр. Фото: Юрий СОКОЛОВ

6 смолян организовали незаконное проведение азартных игр с использованием специального оборудования. Началось все с одного из соучастников - он установил аппаратуру в нежилом помещении на улице 25 Сентября.

После этого мужчина привлёк остальных обвиняемых, которые занимались техническим состоянием оборудования и выполняли функции операторов, обеспечивающих игровой процесс, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью старший советник юстиции Александр Боровиков, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 человек, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

На 2 автомобиля, грузовой прицеп и банковский счёт, принадлежащих одному из обвиняемых, наложили арест.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Читай также: Жители дома на улице Рыленкова в Смоленске вызвали МЧС из-за запаха гари. Оказалось, что тлеет магазин на первом этаже.