Более чем в 20 домах в Смоленске отключат горячую воду с 22 июля

О временных ограничениях рассказали в «Квадре».
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
С 22 июля и до 5 августа горячее водоснабжение будет отключено более чем в 20 домах в южной части Смоленска.
Как сообщили в пресс-службе смоленского филиала «Квадры», воды не будет по следующим адресам:
-микрорайон Южный, дома №№ 8, 27-39 (по нечётной стороне), 77, 79;
-улица Урожайная, 5;
-Рославльское шоссе, 9, 9б;
-посёлок Геологов, 3;
-улица Бабьегорский водозабор;
-пос. Тихвинка, 60, 62;
-деревня Алтуховка: улица 70 лет Победы, 5.
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