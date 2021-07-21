Более чем в 20 домах в Смоленске отключат горячую воду с 22 июля

О временных ограничениях рассказали в «Квадре». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 22 июля и до 5 августа горячее водоснабжение будет отключено более чем в 20 домах в южной части Смоленска.

Как сообщили в пресс-службе смоленского филиала «Квадры», воды не будет по следующим адресам:

-микрорайон Южный, дома №№ 8, 27-39 (по нечётной стороне), 77, 79;

-улица Урожайная, 5;

-Рославльское шоссе, 9, 9б;

-посёлок Геологов, 3;

-улица Бабьегорский водозабор;

-пос. Тихвинка, 60, 62;

-деревня Алтуховка: улица 70 лет Победы, 5.

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