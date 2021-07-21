В Смоленске запустили «туристическое такси» в Смоленское Поозерье. Фото: poozerie.ru.

От центра Смоленска до «Смоленского Поозерья» запустили «туристическое такси». Благодаря прямому трансферу жители и гости региона смогут комфортно добраться до национального парка.

Специальный транспорт будет отправляться от Лопатинского сада каждый день.

«С нынешнего года в Поозерье ежедневно отправляется туристическое такси из Лопатинского сада. Специально для любителей велосипедных прогулок в нем предусмотрены крепления для «железного коня». Организатор маршрута — компания «Смолтрансавто» — также получила грант Ростуризма и уже в августе планирует расширить автопарк до 3 машин. Рассчитываем, что эта услуга будет востребована у смолян и гостей нашего региона», — рассказал глава региона Алексей Островский.

Узнать цены на билеты и расписание трансфера до «Смоленского Поозерья» можно по ссылке.

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