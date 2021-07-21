Коронавирус выявили на 14 территориях Смоленской области

Большинство новых ковид-пациентов пришлись на Смоленск, Рославль и Сафоново. Фото: региональный Оперштаб.

Как «КП» уже сообщала ранее, за прошедшие сутки в Смоленской области выявили 204 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего «пострадали» Смоленск (+49), Рославль (+35), Сафоново (+33) и Починок (+21). В Вязьме ковид-пациентов за сутки выявили 15, в Ярцево и Хиславичах по 11. На остальные территории области пришлось по 9 и меньше случаев заражения.

Фото: региональный Оперштаб.

Подробнее об эпидобстановке в регионе читайте в свежем материале «КП» по ссылке.