22 июля в Смоленской области будет тепло и ветрено

Небо над регионом будет не безоблачным. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Завтра, 22 июля, небо над Смоленской областью не будет совсем безоблачным. День пройдёт преимущественно без осадков, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Днем будет ветрено, порывы ветра будут достигать 14 м/с. Изнурительная жара отступила, но по-прежнему по-летнему тепло.

Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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