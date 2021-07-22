Очаг заражения свиней африканской чумой выявили под Смоленском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Распространение африканской чумы обнаружили на территории Вадинского сельского поселения, об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования «Сафоновский район».

На внеочередном заседании было решено провести ряд мероприятий, которые помогут справиться с болезнью. Необходимо провести дезинфекцию на заражённой территории, установить контрольные посты на дороге от деревни Левково до Вадино, оборудовать дезбарьеры и организовать подвоз еды к месту. Территорию временно закроют на карантин. Этих мер должно быть достаточно для улучшения эпизоотической ситуации в этой части Смоленской области.

Ранее вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Духовщинском районе. Губернатор Смоленской области подписал указ о введении карантина на месте ЧС.

Ранее "КП" писала, что под Смоленском полностью сгорел жилой дом. Хозяйка дома проснулась от "странного треска".