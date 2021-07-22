«Жилищник» подготовил к отопительному сезону почти 60% домов Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Из 1342 домов с центральным отоплением к зимнему сезону готово 807, работы начались ещё в начале лета. Вместе с тем проводится ремонт инженерных коммуникаций внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации, устанавливаются новые элеваторные узлы. Полностью завершён ремонт сетей теплоснабжения в 13 домах, остальные 40 отремонтируют к началу сентября.

Подготовка школ, учреждений культуры и спорта к осенне-зимнему периоду тоже идёт в соответствии с графиком.

Ранее в Смоленске подвели промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году будет благоустроено не менее 70 дворов и 35 общественных территорий в 31 муниципальном образовании.