Житель Смоленска подал в суд на туроператора за несостоявшуюся поездку в Турцию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчина обратился в суд, указав, что приобрёл тур в Турецкую Республику, но полёт не состоялся – авиационное сообщение было временно прекращено. Вся сумма была возвращена турагентством, но смолянин потребовал выплатить ещё столько же, считая, что срок возврата денег нарушен. Неустойку в размере 100% от стоимости тура он попросил в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов, ссылаясь на нарушение прав потребителей.

Суд отказал в удовлетворении иска, так как просрочка обязательств возникла из-за непредвиденных обстоятельств.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске запустили «туристическое такси» в Смоленское Поозерье. Жители и гости региона смогут комфортно и быстро добраться до нацпарка.