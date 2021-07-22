Водитель Lada XRAY сбил рабочего на улице Студенческая в Смоленске. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДТП произошло утром 22 июля на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №4 по улице Студенческая. Автомобилем управляла 36-летняя женщина. Первую помощь пострадавшему оказали проезжающие мимо автомобилисты и прохожие. В настоящее время мужчину осматривают прибывшие на место аварии медики.

Ранее «КП» писала, что житель Смоленска подал в суд на туроператора за несостоявшуюся поездку в Турцию. Отпуск пришлось перенести из-за пандемии.