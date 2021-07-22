Онлайн-кинопоказы, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота, пройдут в Смоленске. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Смоляне увидят три историко-биографические документальные ленты, которые расскажут зрителям о людях, прославивших Военно-Морской флот России. Две из них сняты Валентиной Рассохо-Анохиной, известным режиссером и автором множества фильмов о моряках-подводниках. На онлайн-кинопоказе будут представлены кинокартины «Адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич» и «Александр Маринеско». Это фильмы о жизни, службе и выполнении сверхсложных задач в условиях холодной войны Героями Советского Союза.

Кроме того, интернет-посетители смогут увидеть документальную ленту «Крылатые корабли Бериева» автора сценария и режиссера Валерии Дьяченко. Фильм посвящен малоизвестному в нашей стране авиаконструктору гидросамолётов Бериеву.

Онлайн-кинопоказ пройдёт 25 июля на сайте Музея Победы.

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