Смоляне, вымогавшие 12 млн рублей и квартиру, сядут в тюрьму на 7 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Промышленного районного суда Смоленска, двое мужчин, предварительно всё спланировав, отключили электричество в квартире потерпевшего. Он открыл входную дверь, но выйти в коридор не удалось – один из злоумышленников «затолкал» хозяина обратно в квартиру.

Мужчины вошли внутрь, отобрали два сотовых телефона и лишили потерпевшего возможности позвать на помощь. Один из злоумышленников заставил его сесть на диван, а соучастник находился у входа настороже. Угрожая смертью, подсудимые потребовали с мужчины 12 миллионов рублей, а также переписать на них право собственности на квартиру. С целью запугивания, один из них стал избивать хозяина.

Насилие прервал свидетель, а позже и стражи порядка. Суд назначил смолянам наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее "КП" писала, что житель Ярцева умер после попытки попасть домой через окно. Сосед снизу несколько раз ударил мужчину деревянным табуретом.