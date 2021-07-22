В Рославльском районе женщина родила в лесу и оставила ребенка. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

17 июля жительница одной из деревень Рославльского района родила в лесу девочку, после чего завернула ребёнка в халат и оставила в лесу, сообщает СУ СК России по Смоленской области. Позже женщина вернулась за малышкой и перенесла в баню, расположенную около дома, а на следующий день закопала на приусадебном участке.

О произошедшем она рассказала коллегам по работе, когда те начали расспрашивать женщину о родах. Работодатели обратились в полицию.

На допросе подозреваемая пояснила, что после родов потеряла сознание, а когда пришла в себя, ребёнок не подавал признаков жизни. Но эту версию намерены проверить. На данный момент причина смерти ребёнка устанавливается.

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