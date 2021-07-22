Сбор зерновых культур начался раньше из-за аномальной жары в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Длительная жара в регионе изменила планы аграриев. Сбор урожая начался уже 16 июля, сейчас работы ведутся в Починковском районе. Сельхозтоварпроизводители также готовятся к уборке и будущей приёмке урожая. По плану на поля выйдут почти 550 комбайнов, нагрузка на каждый из которых составит 280 гектаров. Помимо этого, к работе готовы 93 рабочие сушилки, 160 различных сортировок и очистителей.

Всего в этом году планируется собрать 330 тысяч тонн зерна, что на 10% больше, чем в прошлом.

Ранее "КП" писала, что онлайн-кинопоказы, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота, пройдут в Смоленске. Фильмы будут демонстрироваться на сайте Музея Победы.