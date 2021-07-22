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Общество22 июля 2021 17:05

Социальные учреждения ремонтируют в Смоленской области

Активная работа идёт во многих муниципалитетах
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Социальные учреждения ремонтируют в Смоленской области.

Социальные учреждения ремонтируют в Смоленской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На решение вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, в прошлом году было выделено около 12 млн рублей. Эти средства направили на ремонт, замену оборудования и мебели в социальных, культурных и образовательных организациях региона. Так, во многих муниципалитетах, включая Глинковский, Кардымовский, Краснинский, Починковский уже ведутся работы.

В частности, перед началом учебного года проводится косметический ремонт во многих сельских школах области, где устанавливаются окна, идёт закупка мебели, оборудования и спортинвентаря. Всё это направлено на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы.

Ранее "КП" писала, что сбор зерновых культур начался раньше из-за аномальной жары в Смоленской области. На поля Смоленщины выйдут почти 550 комбайнов.