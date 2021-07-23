Лебеди и другие декорации из покрышек пропадут с улиц Смоленска Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В России вышел закон, запрещающий сажать цветы в шинах от колёс, использовать покрышки для декораций и ограждений. Нарушителей ждёт штраф до 250 тысяч рублей. Дело в том, что автомобильные шины относятся к легковоспламеняющимся отходам, которые разлагаются до 130 лет и выделяют токсичный запах. Резина, из которой сделаны шины – это отходы четвёртого класса опасности, она нагревается даже в сильную жару, нанося вред экосистеме.

Отслужившие свой срок покрышки должны быть правильно утилизированы – их необходимо сдавать в специальные пункты приема. В последствии вредный материал перерабатывают на специализированных заводах, где шины измельчают в резиновую крошку, которая уходит на предприятия химической промышленности или применяется для изготовления дорожного покрытия.

Ранее "КП" писала, что ФОК в Красном бору начали строить в Смоленске. Рабочие приступили к планировке.