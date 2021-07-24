Все сбережения 85-летней пенсионерки украли в Смоленске. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Смоленске две неизвестные женщины украли деньги 85-летней пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

«Сотрудники полиции установили, что в квартиру к заявительнице пришли две неизвестные женщины, которые пояснили, что ранее проживали в этой квартире и хотели бы побывать в ней. Пожилая женщина впустила незнакомок, а после их ухода обнаружила пропажу сбережений, хранившихся в спальне», — рассказали в полиции.

За кражу возбуждено уголовное дело.

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