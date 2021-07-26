Житель пострадал при пожаре в квартире в Дорогобужском районе. Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар в жилом доме в деревне Садовая произошёл 26 июля в 00:45, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На место выезжали 3 автоцистерны и 8 пожарных. В ведомстве поясняют, что в результате ЧП квартира сгорела полностью, есть пострадавший. Причина случившегося и личность жителя устанавливаются.

Ранее в ночном пожаре в Гагарине Смоленской области погибли двое. К моменту прибытия пожарных, из окон дома вырывались языки пламени.