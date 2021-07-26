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Общество26 июля 2021 14:10

Остановку общественного транспорта отремонтировали на улице Бабушкина в Смоленске

В павильоне люди теперь могут спрятаться от дождя
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Остановку общественного транспорта отремонтировали на улице Бабушкина в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Остановку общественного транспорта отремонтировали на улице Бабушкина в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Работу выполнили специалисты городского Дормостстроя, сообщает городская администрация.

Работники полностью заменили поликарбонатный материал, так что теперь люди, ожидающие транспорт в непогоду, смогут спрятаться под крышей.

Ранее часть материала была повреждена вандалами, другая половина имела неприглядный вид.

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