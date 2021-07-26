Владельцы аптеки перекрасили фасад в историческом здании в центре Смоленска. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

Розовая «заплатка» появилась на доме №4 по улице Тенишевой. Здание — памятник архитектуры регионального значения, говорят в городской администрации.

В пресс-службе обращают внимание, что на первом этаже дома располагается множество магазинов, но перекрашивание фасада входит в диссонанс с общим обликом исторического здания.

Смоляне в соцсетях поддержали позицию властей и требуют, чтобы владельцы вернули стене первоначальный оттенок.

Ранее остановку общественного транспорта отремонтировали на улице Бабушкина в Смоленске. В павильоне люди теперь могут спрятаться от дождя.