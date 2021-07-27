Смоляне выиграли золото на Олимпиаде в Пекине. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

После триумфа в Атланте сборная России вновь стала сильнейшей командой мира по гимнастике. На этот раз Олимпиада проходила в Токио. Японская сборная отлично выступила на перекладине, студенту СГАФКСиТ Никите Нагорному нужно было набрать 14,600 баллов, чтобы Россия стала чемпионом. Из заявленной программы спортсмену пришлось убрать сложнейший элемент – именное тройное сальто назад. Коэффициент сложности оставался высоким и Нагорный получил необходимое количество баллов. Гимнаст вышел на последнее выступление и принёс сборной абсолютную победу.

До Никиты отлично выступил ещё один выпускник смоленского вуза – Артур Далалоян. Команда получила медали высшей степени. Серебро досталось Японии, а бронза – Китаю.

Стоит отметить, что это далеко не первая победа спортсменов. Никита Нагорный является трехкратным чемпионом мира (2019) по многоборью и опорному прыжку, восьмикратным чемпионом Европы и серебряным призером летних Олимпийских игр 2016 года. Помимо спортивной карьеры, занимается предпринимательской деятельностью, а в декабре 2020 года возглавил Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».

Артур Далалоян также неоднократно выигрывал золотые медали в национальном первенстве, стал трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. По результатам 2018 года был удостоен премии «Серебряная лань», присуждаемой лучшим спортсменам России.

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