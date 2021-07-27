Орхидеи начнут выращивать в Смоленске. Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского ВКонтакте.

Новый тепличный комплекс компании JMP Flowers появится недалеко от деревни Прудины в Смоленском районе. Инвестор уже получил разрешение в областной администрации и на днях приступит к строительству, сообщил в соцсетях губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Европейское предприятие является ведущим производителем цветов в Польше, а теперь с учетом экономически выгодного расположения региона, займется выращиванием растений на Смоленщине. Цветы будут поставляться не только внутри России, но и на экспорт, в страны Евросоюза. Кроме того, благодаря новому производству появится более 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций в экономику региона составит около 2 млрд рублей.

Ранее «КП» писала, что добровольцы привели в порядок несколько захоронений в Смоленской области. Благоустройство памятных мест прошло в Велижском районе.