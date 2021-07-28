«ГАЗель NEXT» загорелась на улице Кирова в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло на оживленной магистрали около 16.00.

По информации пресс-службы регионального МЧС, пламя стремительно охватило кузов машины. Пожарные расчеты прибыли через 4 минуты после звонка на пульт связи.

- Пожар оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. В машине успела выгореть кабина и моторный отсек, незначительно повреждена стена фургона, - сообщили в ведомстве. - До перевозимого груза огонь не добрался.

Специалисты полагают, что причиной пожара стала техническая неисправность ГАЗели.

Ранее "КП" писала, что водитель смоленской фирмы подозревается в краже 40 тысяч рублей у работодателя. Мужчина завышал километраж, увеличивая затраты на бензин.