«ГАЗель NEXT» загорелась на улице Кирова в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло на оживленной магистрали около 16.00.
По информации пресс-службы регионального МЧС, пламя стремительно охватило кузов машины. Пожарные расчеты прибыли через 4 минуты после звонка на пульт связи.
- Пожар оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. В машине успела выгореть кабина и моторный отсек, незначительно повреждена стена фургона, - сообщили в ведомстве. - До перевозимого груза огонь не добрался.
Специалисты полагают, что причиной пожара стала техническая неисправность ГАЗели.
Ранее "КП" писала, что водитель смоленской фирмы подозревается в краже 40 тысяч рублей у работодателя. Мужчина завышал километраж, увеличивая затраты на бензин.