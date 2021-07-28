Стали известны подробности хода дорожных работ в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На улице Коненкова уже заменили водопроводные сети, уложили нижний слой асфальта и тротуарную плитку. До конца недели здесь и на улице Пржевальского проведут работы по поднятию люков. Затем строители займутся укладкой верхнего слоя асфальта на центральных улицах города: Пржевальского, Коненкова, Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, площади Ленина.

Выполнить основные работы планируют в течение месяца. После завершения, подрядчику останется нанести дорожную разметку и установить знаки. Кроме того, строители обсудили с мэром города несколько вариантов новых остановок, которые появятся на улицах Коненкова и Пржевальского.

Ранее «КП» писала, что мобильная связь и интернет 4G стали доступны вдоль всей трассы М1 в Смоленской области. Более 50 новых базовых станций запустила компания «МТС».