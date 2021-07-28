Мобильная связь и интернет 4G стали доступны вдоль всей трассы М1 в Смоленской области. Фото: Администрация Смоленской области.

Сеть появилась в 140 малых населенных пунктах, а также стала доступна для 13 транспортно-логистических комплексов, в числе которых производственный комплекс «Стабна», сообщает пресс-служба администрации региона.

Новые возможности стали доступны благодаря соглашению, которое компания заключила с администрацией региона.

В пресс-службе подчеркнули, что по трассе проходит более 50% грузовых перевозок в регионе. Высокоскоростной интернет позволит внедрить новые сервисы и инновационные решения – системы умного видеонаблюдения, онлайн-кассы. А туристы без труда смогут пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями.

Кроме того, более 30 тысяч жителей придорожных сел и деревень получили доступ к сети 4G, что позволит им пользоваться различными онлайн-сервисами, подчеркнул директор филиала «МТС» в Смоленске Виталий Рыбак.

Ранее "КП" писала, что ремонт трёх улиц в центре Смоленска планируют завершить в течение месяца. В ближайшее время отремонтируют дороги на улицах Пржевальского, Коненкова и Глинки.

Также светодиодное дерево появилось в сквере им. Клименко в Смоленске. Необычный арт-объект установили в ходе работ по благоустройству территории.