В Смоленской области 16-летний парень спас из горящего дома сестру и двух детей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло около 16.00 29 июля в селе Екимовичи Рославльского района. Треск с другой стороны дома услышала мама детей – она позвонила старшему ребенку и попросила посмотреть, что происходит.

16-летний подросток увидел огонь, который шел из-под кровли. Парень не растерялся, немедля забежал обратно в дом, схватил младшую сестренку, и с другими двумя детьми (школьного возраста) по кратчайшему пути выбежали через окно на улицу.

- Прибывшие пожарные потушили огонь, но деревянный дом и пристройка к нему сгорели полностью. Одна из рассматриваемых возможных причин возгорания электротехническая.

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