В нацпарке «Смоленское Поозерье» заявили о начале остывания воды в водоемах. Фото: Смоленское Поозерье.

Сотрудники национального парка «Смоленское Поозерье» заявили о начале остывания поверхностных слоев воды. Тем не менее, говорят специалисты, в водоемах еще комфортно купаться.

Летом сильнее всего вода прогревалась на оз. Сапшо и Букино. В прибрежной мелководной части к вечерним часам температура поднималась до +34 С. На других озерах максимальные температуры достигали +30 С.

В настоящее время вода на р. Половье остыла до +21 С, на оз. Сапшо - до +24 С, на Баклановском и Чистике - до +26 С.

Ранее жители Вяземского района пожаловались на состояние единственного колодца в деревне. Вода в источнике стала непригодной для питья.