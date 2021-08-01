Третий месяц лета принесёт в Смоленскую область жару и грозы

Сегодня, в воскресенье, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Фото: Эдуард Пальгунов

Сегодня, в воскресенье, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Утром местами пройдет небольшой дождь, а днем на большей части территории кратковременные дожди, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Местами прогремит гроза. Ветер подует юго-западный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области ночью +10°C…+15°C, а днем воздух прогреется до +24°C…+29°C. В Смоленске ночью ожидается +12C…+14°C, днем +27°C…+29°C.

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