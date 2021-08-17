Смолянин, обвиняемый в избиении девушек, предстанет перед судом. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Смоленской области, 32-летний житель Смоленска неоднократно избивал незнакомых девушек на улице.

22 мая на Нормандии-Неман мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно ударил 30-летнюю прохожую в лицо. После того, как девушка упала, обвиняемый поднял её и нанёс ещё два удара по голове. Пострадавшая снова упала, тогда мужчина продолжил избивать лежащую на асфальте смолянку. Когда девушка потеряла сознание, злоумышленник отнёс её во двор дома и оставил на скамейке. Девушку госпитализировали в больницу.

Также ночью в конце апреля этого года обвиняемый встретил ранее ему незнакомую 28-летнюю девушку на улице Багратиона. Мужчина последовал за ней в подъезд и несколько раз ударил по лицу и рукам. Затем заставил пострадавшую открыть дверь квартиры и незаконно проник в жилище.

В квартире находился 29-летний сожитель девушки. Злоумышленник подбежал к нему и нанёс не менее шести ударов по голове, а после попытался задушить мужчину. Хозяйка квартиры пришла на помощь к сожителю, в результате чего обвиняемый сбежал с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, где ему своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Следственными органами СУ СК России по Смоленской области было возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия», статьей 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище», статьей 105 УК РФ «Покушение на убийство» и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений». Расследование дела завершено, его направили в суд для дельнейшего рассмотрения.

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