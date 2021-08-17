Сотрудника смоленского СИЗО подозревают в получении взятки в размере 15 тысяч рублей

Сотрудника смоленского СИЗО подозревают в получении взятки в сумме 15 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Предварительно установили, что 13 августа сотрудник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области получил взятку в размере 15 тысяч рублей за передачу запрещённых предметов осуждённому. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки», рассказали в пресс-службе СУ СК по Смоленской области.

В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств преступления и сбор доказательств.

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