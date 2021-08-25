Уголовное дело возбудили в отношении смолянина, оскорбившего прокурора во время суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

16 июля 2021 года в Вяземском районном суде Смоленской области состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело по обвинению 27-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Когда судья удалился в совещательную комнату, подсудимый оскорбил государственного обвинителя – помощника Сафоновского межрайонного прокурора Смоленской области.

По информации СУ СК России по Смоленской области, на данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РФ «Неуважение к суду». Расследование продолжается.

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