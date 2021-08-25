В Смоленске Заднепровский филиал МФЦ откроется в 2022 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На пересечении улиц Маршала Еременко и Валентины Гризодубовой в микрорайоне Королевка построят многофункциональный центр, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Работы начнутся в ближайшее время.

Согласно проектной документации, это будет двухэтажное здание площадью более 700 квадратов, рассчитанное на 24 окна приема посетителей. Почти 300 квадратных метров займут комфортные зоны ожидания и приёма граждан. Открытие филиала запланировано на 4 квартал 2022 года.

– Появление многофункционального центра на Королевке позволит существенно повысить доступность получения государственных и муниципальных услуг не только для смолян, проживающих в Заднепровском районе, но и для жителей близлежащих территорий, – написал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что благоустройство 44 дворовых и 16 общественных территорий завершено в Смоленской области. В областной администрации назвали промежуточные результаты регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».