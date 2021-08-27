Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева посетила Смоленск. Фото: Олег Смирнов.

Бывшая глава Якутска, член партии «Новые люди» Сардана Авксентьева встретилась с жителями Смоленска, сообщает smol.kp.ru.

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева посетила Смоленск. Фото: Олег Смирнов.

Известный политик посетила знаковые для города места – культурно-выставочный центр имени Тенишевых, кинотеатр «Октябрь». Также Сардана встретилась с местными активистами партии «Новые люди». Авксентьева отметила, что Смоленск – город с богатой историей, который имеет большое значение для всей страны. Памятники города очень впечатляют, однако у Смоленска та же проблема, что и у большинства других регионов – региональные бюджеты не дают возможности развивать существующие достопримечательности и открывать новые пространства.

– Смоленск – потенциально очень интересный город с богатейшей историей. Можно создавать больше новых общественных пространств, больше объектов для людей. То, что я увидела в Смоленске, характерно для многих других областей. За большими стратегическими планами не нужно забывать, что человек свою повседневную жизнь проживает на конкретной улице в конкретном городе, – отметила она.

Также Авксентьева рассказала о главных принципах работы эффективного политика – общение с жителями, коммуникация с гражданскими сообществами, забота об улучшении жизни в регионе.