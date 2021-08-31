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Общество31 августа 2021 10:45

Холодную воду отключат 2 сентября в микрорайоне Южный в Смоленске

На водопроводной линии пройдут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Холодную воду отключат 2 сентября в микрорайоне Южный в Смоленске.

Холодную воду отключат 2 сентября в микрорайоне Южный в Смоленске.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению СМУП «Горводоканал», холодную воду отключат 2 сентября в микрорайоне Южный. С 9:00 до 17:00 на водопроводной линии будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим холодного водоснабжения не будет в домах 25, 25а, 25б, 25в.

Подвоз воды будет организован к дому 25а. Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что утки в парке «Соловьиная роща» в Смоленске начали массово умирать. Местные жители предполагают, что птиц могли отравить.