Агропромышленная выставка «День Смоленского поля – 2021» состоится 3 сентября в Ельнинском районе. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 3 сентября, на производственной площадке сельскохозяйственного производителя «Добронравов АГРО «Смоленск», расположенной вблизи деревни Ушаково, состоится выставка «День Смоленского поля – 2021», организованная администрацией региона.

Мероприятие нацелено на развитие агропромышленного комплекса области, налаживание межрегиональных связей, контактов между предприятиями и инвесторами, продвижение проектов в различных отраслях АПК, а также применение новых технологий в сельскохозяйственном производстве.

В рамках выставки будут представлены передовые технологии производства сельскохозяйственных культур, техника для их возделывания и уборки, системы земледелия Precision Planting, RAVEN, агрономические квадрокоптеры, системы защиты растений и прочее, сообщили в департаменте по сельскому хозяйству и продовольствию.

Участники смогут не только увидеть современную сельскохозяйственную технику в работе, но и разобраться в её многообразии, пообщавшись со специалистами. Кроме того, присутствующие получат возможность расширить клиентскую базу, закрепить существующие контакты, совершить продажи, провести анализ рынка данной отрасли, добавили в пресс-службе областной администрации.

Начало работы выставки в 9.00, окончание – в 16.30. Подробности можно узнать на официальном сайте и по телефону: 8 (473) 233-09-60.

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