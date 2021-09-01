Сильные дожди пройдут в Смоленской области 1 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 сентября в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, в регионе пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер подует западный, северо-западный 4-9 м/с, днём порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +14°С...+19°С.

В Смоленске: +16°С...+19°С.

Атмосферное давление будет слабо падать. Согласно прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца недели.

Ранее «КП» писала, что агропромышленная выставка «День Смоленского поля – 2021» состоится 3 сентября в Ельнинском районе. Участники смогут увидеть инновационные технологии, пообщаться со специалистами и расширить клиентскую базу.