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Происшествия1 сентября 2021 10:36

Квартира на Ново-Ленинградской сгорела ранним утром в Смоленске

Причину возгорания предстоит выяснить специалистам
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Квартира на Ново-Ленинградской сгорела ранним утром в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Квартира на Ново-Ленинградской сгорела ранним утром в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл около 04:05 1 сентября. Спасателям поступила информация о возгорании на улице Ново-Ленинградская. На место происшествия выехали две автоцистерны, автолестница и 7 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась – возгорание в квартире.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, огнём повреждены постельные принадлежности на площади 2 кв.м. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Ранее под Смоленском водитель Renault Sandero сбил насмерть школьную учительницу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.