Холодную воду отключат на 4 улицах Смоленска. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В четверг, 2 сентября, на водопроводной линии пройдут ремонтные работы, сообщили в СМУП «Горводоканал».

В связи с этим с 09:30 до 19:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

– ул. М.Октябрьской, д. 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22, ЦТП;

– ул. Крупской, д. 38а;

– пр-т Гагарина, 27.к.10, 23г (Ледовый дворец);

– проезд М.Конева, д. 29, 30в (областная детская больница).

Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что холодную воду отключат 2 сентября в микрорайоне Южный в Смоленске. На водопроводной линии пройдут ремонтные работы.