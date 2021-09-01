Почти 70 миллионов рублей выделили на модернизацию мастерских в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В регионе на постоянной основе ведётся работа по совершенствованию материально-технической базы учебных организаций. Модернизация инфраструктуры среднего профессионального образования проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» в составе нацпроекта «Образование.

В 2021 году в Техникуме отраслевых технологий и Смоленском строительном колледже модернизировали 8 мастерских. В учреждениях провели ремонт помещений, закупили и установили новое оборудование. На эти цели выделили около 44 млн рублей из федерального бюджета и более 25,5 млн рублей – из регионального, рассказали в пресс-службе областной администрации.

По информации департамента по образованию и науке, новое оборудование позволит региону обеспечить условия для реализации образовательных программ с учетом современных технологий и практик. Речь идет о создании аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена, тренировочных площадок, условий для проведения профессиональных проб, мастер-классов, а также организации обучения жителей области в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Ожидается, что в 2021-2022 году в обновленных мастерских обучение пройдут около 600 человек по основным образовательным программам, а также 90 слушателей различных возрастов – по дополнительным.

Ранее «КП» писала, что федеральный проект «Пушкинская карта» стартует в Смоленской области 1 сентября. Карту получат молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.