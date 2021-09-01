Мэр Смоленска Андрей Борисов назначил главу администрации Промышленного района. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На должность назначен Олег Смоляков, являющийся до этого помощником депутата Госдумы и начальником правового отдела управления опеки и попечительства администрации Смоленска. Соответствующее кадровое распоряжение подписал мэр города Андрей Борисов.

Глава Смоленска подчеркнул, что Олег Михайлович обладает большим опытом работы с гражданами, что очень важно в деятельности главы районной администрации.

На данный момент первоочередной задачей чиновника является подготовка района к предстоящему осенне-зимнему периоду и его безаварийное прохождение, добавили в пресс-службе мэрии Смоленска.

Ранее «КП» писала, что почти 70 миллионов рублей выделили на модернизацию мастерских в Смоленской области. Обновление инфраструктуры среднего профессионального образования проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы».